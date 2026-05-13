В Покровском сквере Перми расцветет театральный вишневый сад

Фото: ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр»

В Покровском сквере Перми у здания «Театра-Театра» в скором времени расцветет вишневый сад. Коллективы пермских театров уже второй год высаживают саженцы вишни.

Пермское региональное отделение СТД РФ и театры города 8 мая присоединились к акции Аллея Российского театрального общества. Ее приурочили празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России.

Во время прошедшей акции высадили 10 вишен. «Театр-Театр» в ней представили сотрудники с семьями. Самой маленькой участнице совсем недавно исполнился год и два месяца.

Осенью прошлого года коллектив театра впервые высадил в Покровском сквере 13 вишен сортов «Шоколадница» и «Игрушка». Саженцы благополучно перезимовали и распустили первые листочки.

«Искренне верим, что саженцы приживутся, и обязательно продолжим традицию. Пусть цветущий вишневый сад украшает наш театральный город каждую весну», – отметили в «Театре-Театре».

