Энергетики начинают гидравлические испытания тепловых сетей в Перми

Фото: tplusperm

Пермские тепловые сети приступили к плановой ежегодной проверке трубопроводов отопления и систем горячего водоснабжения на плотность и прочность. В период 12-14 мая мероприятия стартуют в микрорайонах Крохалёва, Городские Горки, Закамск, Гайва и других. В общей сложности в краевой столице будет протестировано 2056 километров тепловых сетей.

«Гидравлические испытания представляют собой наиболее результативный способ проверить, насколько тепловые сети готовы к эксплуатации зимой, и убедиться в их надёжности для выдерживания требуемых нагрузок. С целью сократить временные неудобства для граждан работы согласуются с проведением профилактики во внутридомовых коммуникациях, которую выполняют управляющие компании и ТСЖ», – прокомментировал технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В соответствии с законодательством управляющие компании и ТСЖ обязаны предупреждать жителей о сроках отключений горячего водоснабжения. Также уточнить соответствующую информацию можно на интернет-сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не была восстановлена, об этом необходимо сообщить в организацию, которая обслуживает ваш дом. Кроме того, жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по номеру телефона 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания 12.05.2026-16.05.2026

ул. Ласьвинская, 64, 68а, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78;

ул. Б. Хмельницкого, 57, 65, 67, 80, 82, 82а;

ул. Пензенская, 55, 55а, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 73;

ул. Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15;

ул. Сысольская, 1, 3, 5, 5а, 7, 9а;

ул. Маршала Рыбалко, 81, 85, 85а, 85б, 85в, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113.

Гидравлические испытания 12.05.2026-26.05.2026

ул. Моторостроителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 19, 21;

Серебрянский проезд, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

ул. А. Солдатова, 26, 28, 29в, 30, 30а, 30б, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 44, 45, 51;

ул. Уфимская, 2, 4, 6а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. В. Куйбышева, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 109а, 110, 111, 112, 115, 115а, 115б, 117, 117а, 117б, 125;

ул. Обвинская, 9, 10, 10а, 12а;

ул. Маршрутная, 5, 10а, 14а, 21;

ул. Саранская, 3;

ул. В. Чкалова, 30, 32, 38, 38а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

ул. Коминтерна, 3, 4, 5, 5а, 6, 14, 14а, 16, 20, 24, 26, 28;

ул. Героев Хасана, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 16, 18, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30, 32;

ул. К. Цеткин, 3, 9, 10, 11, 13, 15, 17;

проспект Комсомольский, 74, 76, 80, 83, 84, 84а, 85, 86, 88, 88б, 90, 91, 92, 94;

ул. Ю. Смирнова, 3, 4;

ул. П. Соловьева, 6;

ул. Шарташская, 2, 4;

бульвар Гагарина, 65, 65а, 66а, 67, 68, 70, 70а, 70б, 71, 72а, 72б, 73, 73а, 75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81/4, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83а, 85, 87, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 115;

ул. Н. Крупской, 61а, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/2, 69/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78а, 79а, 80, 82, 82а, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93;

ул. А. Гайдара, 7, 9, 11, 13а;

ул. Пушкарская, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 128, 130, 132, 134;

ул. Ф. Старцева, 35, 35в, 35/2, 35/3, 35в, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 55;

ул. П. Лумумбы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ушинского, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. А. Макаренко, 31;

ул. К. Лякишева, 2, 3, 4, 6, 8;

ул. А. Юрша, 92, 96, 100;

ул. С. Звонарева, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45;

ул. П. Пономарева, 56, 56а, 91.

Гидравлические испытания 13.05.2026-22.05.2026

ул. Коспашская, 5, 7, 9, 13, 15, 17;

ул. Усадебная, 2, 4, 6, 55;

ул. Академика Вильямса, 73, 75, 77;

ул. Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 46, 44.

Гидравлические испытания 14.05.2026-28.05.2026

ул. Космонавта Леонова, 43б, 45, 47, 47а, 49, 84, 84а;

ул. Чердынская, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44;

ул. Архитектора Свиязева, 16, 17, 17в, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30.