В Перми инженер электросетевой компании получил взятки на 500 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ведущего инженера филиала крупной электросетевой компании. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве.

В период 2018-2024 годов фигурант уголовного дела получил взятки в общей сумме свыше 500 тыс. рублей за непринятие мер по пресечению неучтенного потребления электроэнергии в двух банных комплексах на территории Пермского муниципального округа.

В период 2024-2025 годов уже на другой должности он похитил у владельца банного комплекса более 200 тыс. руб. Обвиняемый ввел его в заблуждение относительно возможностей реализации прежних договоренностей.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному в преступлениях наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также заплатит штраф 2 млн руб. и лишится права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 4 года. Суд в доход государства конфисковал всю сумму взятки.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru