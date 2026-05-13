Новый сервис по подбору деловых партнеров представят в Перми

На форуме «Дни пермского бизнеса-2026» впервые представят инновационный цифровой сервис для поиска и подбора деловых партнеров. Основной акцент мероприятия будет сделан на развитии бизнес-кооперации. Благодаря новому инструменту участники смогут заранее находить подходящие контакты и начинать обсуждение сотрудничества еще до личного знакомства на площадке форума.

Организатором выступает региональный Центр «Мой бизнес». Внедрение нового алгоритма обещает упростить процесс поиска партнеров и ускорит переход от первого контакта к реальным договоренностям. Форум станет не просто площадкой для общения, а эффективным рабочим инструментом для нетворкинга и запуска совместных инициатив.

Для участия в программе необходимо при регистрации на сайте заполнить специальную анкету. В ней нужно указать сферу деятельности, а также описать свои цели, ожидания и запросы к потенциальным партнерам. На основе этих данных система автоматически подберет наиболее релевантные деловые пары. За 24 часа до начала форума каждому участнику через специального бота во «ВКонтакте» будет отправлен контакт потенциального партнера.

Каждый участник гарантированно получит минимум один деловой контакт, а к началу пленарной сессии у них уже будет возможность обменяться сообщениями и договориться о встрече.

- Мы превращаем нетворкинг из случайного процесса в управляемый, - объясняет руководитель центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин. - Предпринимателю больше не нужно тратить время на поиск партнера «вслепую»: система сама подберет подходящую пару по заданным критериям. А уже на форуме участники смогут договориться о совместных проектах или партнерстве.

ВАЖНО

Форум «Дни пермского бизнеса» состоится в Перми 21–22 мая. Программа пленарной сессии будет состоять из двух частей: сначала эксперты поделятся успешными кейсами кооперации с конкретными результатами, а затем участники перейдут к обсуждению решений и представлению собственных идей.

Регистрация доступна на официальном сайте форума: businessperm.ru.

