В Перми расследуют дело о взятке 300 тысяч рублей управляющему по банкротству

Фото: Следственное управление СК России по Пермскому краю

Следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми выдвинул обвинения местному жителю 1984 года рождения. Его обвиняют в коммерческого подкупе.

Фигурант уголовного дела является фактическим руководителем организации. Компания находится в процедуре банкротства. Обвиняемый 29 апреля этого года передал 300 тыс. руб. временно управляющему в деле о банкротстве компании. Подкуп предназначался для сокрытия управляющим имущества должника.

По ходатайству следователя СК РФ обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он дал признательные показания, по его месту жительства проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.

«Расследование уголовного дела продолжается», – сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Преступление выявили сотрудники ОЭБиПК ОП №4 городского УМВД России. После передачи взятки обвиняемого задержали при поддержке Росгвардии. Обвиняемом в коммерческом подкупе грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

