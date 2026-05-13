В центре Перми перекрыли участок улицы Советской в оба направления

Фото: ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»

В центре Перми на участке ул. Советской от Комсомольского пр. ул. Газеты «Звезда» 12 мая стартовала масштабная реконструкция магистральной сети водопровода. Сквозной проезд в обе стороны улицы перекрыт. О начале работ сообщила компания «НОВОГОР-Прикамье».

В этом году компания планирует провести санацию 742 метров трубопровода и переложить 230 метров, идущих к нему от домов труб канализации. Обновлять старый разгрузочный коллектор будут участками с минимумом раскопок. Работы продлятся до 20 июня.

После этого компания приступит к выполнению двух последующих этапов: с 30 июня по 21 августа 2026 года – обновление 220 метров коллектора от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской; с 11 августа по 15 октября 2026 года – санация 208 метров сети от ул. Куйбышева до Комсомольского пр.

Участок коллектора на ул. Советской от ул. Сибирской до ул. 25 Октября планируют обновить в 2027 году. Его протяженностью составит 194 метра.

