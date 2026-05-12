Глава СК РФ ждет доклад по делу об изнасиловании пациентки в медучреждении Перми

Фото: Следственное управление СК России по Пермскому краю

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании пациентки в наркодиспансере Перми. От краевого ведомства он также ждет доводы по публикации с критикой его длительного расследования.

В материале указано, что потерпевшая сторона намерена обратиться к председателю СК РФ в связи с затягиванием сроков расследования дела. Следственные органами по Пермскому краю расследуют уголовное дело по признакам изнасилования. В рамках дела проведены все необходимые следственные действия с участием потерпевшей, назначены судебные экспертизы.

«Проводятся иные следственные действия, направленные на окончание расследования», – сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.

