Агрегатор такси из Перми попал под запрет в Тюменской области

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области несколько лет работало зарегистрированное в Перми мобильное приложение по перевозке пассажиров такси. Агрегатор прекратил работу после рассмотрения судом гражданского иска в отношении агрегатора. Его исполнение взяли на контроль пермские судебные приставы в Тобольске.

Ранее в суд с требованием по запрету деятельность по перевозке пассажиров такси обратились сотрудники надзорного органа. Они выявили у компании отсутствие лицензии на оказание транспортных услуг, что делало деятельность юридического лица незаконной.

Представители компании отрицали факт деятельности в статусе службы такси. По их словам, они предоставляли информационные услуги по поиску попутчиков для совместных поездок. Фактически ответчик осуществлял функции диспетчерской службы – принимал заявки на перевозки от пассажиров, формировал базу данных и предоставлял к ней доступ фрахтовщикам.

Суд признал деятельность юридического лица незаконной и создающей опасность причинения вреда пассажирам и перевозимому багажу в будущем. Компании запретили работать в Тюменской области и доступ к мобильному приложению по поиску пассажиров. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми.

Поступившее руководству организации-должника уведомление не ускорило темпов прекращения незаконной деятельности. Служба судебных приставов взыскала с собственника мобильного приложения исполнительский сбор в сумме 100 тыс. руб. Штрафная санкция возымела действие, услуги агрегатора стали недоступны для водителей такси в Тюменской области.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю обязательна.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru