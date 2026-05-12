Как пермяки отдыхали на майских праздниках

Сервис «КИОН Музыка», онлайн-кинотеатр «КИОН» и книжный сервис «КИОН Строки», входящие в холдинг ON Медиа и группу компаний МТС, проанализировали активность пользователей из Пермского края в период майских праздников и выяснили, как они провели праздничные выходные дни.

Среди отечественных картин лидерами стали детективный триллер «Отпечатки» с актёрским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева в главных ролях, новый сезон детективного сериала «Чёрное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым и масштабная экранизация произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк. В целом, по сравнению с прошлыми майскими праздниками, в эти холодные выходные пермяки на 61% больше времени проводили за кинопросмотрами.

Майские вечера многие пермяки посвятили чтению. Так, самыми популярными книгами стали «Четвёртое крыло» Ребекки Ярос, самая знаменитая антиутопия XX века Джорджа Оруэлла «1984» и классика Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы». Также, жители Прикамья в этом году читали на 22% больше по сравнению с прошлым годом.

В рейтинг самых популярных треков пермяков на майских праздниках вошли SAYAN «Мальборо», BEARWOLF «Феникс» и HOLLYFLAME «Тону», а рост числа прослушиваний составил 34% год к году.

