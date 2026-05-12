В Перми отметили 630 лет со дня кончины святителя Стефана Великопермского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Перми прошли торжественные богослужения, посвящённые 630-летию со дня смерти святителя Стефана Великопермского — просветителя и духовного покровителя региона.

9 мая Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми возглавил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Ему сослужили епископ Кудымкарский и Верещагинский Пётр и епископ Соликамский и Чусовской Гавриил.

Накануне вечером в соборе также прошло Всенощное бдение, в котором участвовало духовенство Пермской митрополии.

На богослужении присутствовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин и представители краевой администрации.

Во время литургии была совершена заупокойная молитва о воинах и всех, кто пострадал, защищая веру и Отечество, а также о погибших в плену и тяжелых условиях.

После службы духовенство совершило молебен святителю Стефану Великопермскому.

Затем митрополит Мефодий обратился к верующим. Он напомнил, что святитель Стефан сыграл важную роль в истории Пермской земли, просвещая местные народы и распространяя христианскую веру.

Он отметил, что святитель создал письменность для зырян, чтобы люди могли читать Священное Писание, и посвятил жизнь духовному просвещению региона. По словам митрополита, память о святителе важно хранить не только в памятные даты, но и обращаться к его молитвенному заступничеству ежедневно.

Также он подчеркнул, что Церковь почитает Стефана как святителя и равноапостольного за его миссионерские труды.

В завершение митрополит поздравил верующих с памятной датой и пожелал мира и духовного укрепления жителям России, особенно в праздничные пасхальные дни.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru