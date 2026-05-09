В Прикамье следователи приняли участие в памятных мероприятиях в честь Дня Победы

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне, сказать «Спасибо» каждому из тех, кто, пройдя сквозь годы войны, дожил до сегодняшних дней – долг каждого офицера Следственного комитета России.

В день празднования 81-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники территориальных следственных отделов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю приняли участие в торжественных мероприятиях в городах Пермь, Березники, Соликамск, Чердынь, Чусовой, Нытва, Горнозаводск, Очер, Краснокамск, Кунгур, Кудымкар, Добрянка, Чайковский, Чернушка и в селе Барда.

Офицеры возложили цветы к монументам и памятникам, возле Вечного огня почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны, отстоявших Победу и мир ценой своей жизни. Для всех участников это особая миссия, воплощающая патриотизм, мужество и служение Отчизне – ценности, которые всегда были и остаются важными для нашего народа.

В Пермском крае нет ни одного населенного пункта, где бы жили люди, семьи которых не коснулась война. В этот день руководители и сотрудники территориальных следственных отделов вспомнили не только тех, кто остался на полях сражений, но и тех, кто ковал Победу в тылу.

Офицеры почтили память и отдали дань уважения смелости и самоотверженности наших предков, благодаря которым сегодня над нашей головой мирное небо.