Пермские следователи поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В День Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю поздравили ветеранов, проявив заботу и уважение к тем, кто защищал Родину.

Старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР Никита Еловиков навестил 101-летнего ветерана Виктора Петровича Кривашова. Призванный на фронт 7 января 1943 года в возрасте 17 лет, он служил артиллеристом-наводчиком в 168-м кавалерийском полку 41-й кавалерийской дивизии, а также в частях 300-й стрелковой дивизии (II формирования), участвовал в боях против японской армии.

Видео: СУ СКР по Пермскому краю Следователи поздравляют ветеранов с Днем Победы

Виктор Петрович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За трудовую доблесть» и знаком «Ветеран труда». После войны он оставался в Китае до 1950 года, был уволен в запас в звании капитана, затем вернулся на родину. С 1955 года работал учителем физкультуры, а позже — токарем на Пермском химико-механическом заводе. В ходе встречи Никита Еловиков поздравил ветерана с Днём Победы, вручил подарок, пожелал крепкого здоровья и благополучия, а также поблагодарил за пример мужества и активное участие в патриотическом воспитании молодёжи.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Руководитель следственного отдела по Кировскому району города Перми Анна Кравчук встретилась с Вахитом Галимовичем Галимовым, который в этом году отметит 100-летний юбилей. Ветеран родился 10 июля 1926 года в селе Бикбулово Мензелинского района Татарской АССР. Когда началась война, его братья одними из первых ушли на фронт. Летом 1943 года, достигнув 17 лет, отправился на войну и он — к тому времени семья уже получила две похоронки на старших братьев. Вахит Галимович воевал под Сталинградом, был контужен, затем попал на 2-й Украинский фронт в дорожно-строительный батальон плотником-мостовиком. Он восстанавливал мосты и переправы под обстрелами, нередко работая по пояс в ледяной воде. За то, что после бомбёжки бросился в холодную реку и достал со дна упавшие с разбитой машины винтовки, был награждён медалью «За отвагу». За взятие Кёнигсберга его воинская часть получила орден Красного Знамени.

Видео: СУ СКР по Пермскому краю Следователи поздравляют ветеранов с Днем Победы

Победу над Германией он встретил на границе с Австрией. Затем воевал с Японией на Дальнем Востоке, освобождал острова Кунашир, Шикотан и Сахалин. С 1945 по 1950 год служил на Сахалине, занимаясь обустройством инфраструктуры и охраной рубежей. Демобилизовавшись, приехал в Пермь, работал кочегаром в паровозном депо, позже учился на помощника машиниста. С 1966 по 1976 год трудился на Уралхимзаводе. Выйдя на пенсию в 50 лет, продолжал работать слесарем в детских садах и больницах до 80 лет, пользуясь уважением коллег и местных жителей. Ветеран имеет орден Отечественной войны II степени, неоднократно награждался почётными грамотами. Анна Кравчук поблагодарила Вахита Галимовича за подвиг, самоотверженность и вклад в Победу, вручила подарок и пожелала долгих лет жизни.

В свою очередь, ветераны выразили сотрудникам регионального следственного управления искреннюю благодарность за постоянную поддержку и внимание.