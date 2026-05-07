Руководитель СУ СКР по Пермскому краю возложил цветы к мемориалу «Героям фронта и тыла»

Руководитель краевого СУ СКР Денис Головкин. Фото предоставлено пресс-службой ведомства.

В преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на городской эспланаде руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин вместе с первым заместителем Валерием Сафоновым, заместителями Дмитрием Анащенко и Русланом Юсуповым, сотрудниками аппарата, руководителями территориальных отделов, а также председателем региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Пермского края возложили цветы к мемориалу «Героям фронта и тыла».

В годы Великой Отечественной войны Пермь внесла неоценимый вклад в обеспечение нужд действующей армии. На заводах города самоотверженно трудились более 100 тысяч человек. Предприятия работали безостановочно, выпуская оборонную продукцию. Рабочие выдерживали 12–14-часовые смены, нередко под открытым небом, приближая Победу ценой нечеловеческих усилий.

Особую роль сыграли Мотовилихинские заводы, которые оставались практически единственными поставщиками артиллерийских пружин, орудийных щитов и авиационных штамповок. За выдающийся вклад жителей в разгром врага, обеспечение бесперебойного производства и массовый трудовой героизм 2 июля 2020 года Перми было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

Отдавая дань глубокого уважения героизму пермяков, сражавшихся на фронте и ковавших победу в тылу, участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.

