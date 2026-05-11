С 12 мая СК «Юность» будет открыт для всех желающих

Фото: краевой Минспорта.

В краевом Минспорта сообщили, что с 12 мая в Перми для всех желающих будут доступны беговые и роликовые дорожки, а также стритбольные площадки спортивного комплекса «Юность».

Беговые и роликовые дорожки будут открыты ежедневно утром с 07:00 до 09:00; вечером: с 19:00 до 21:00.

Стритбольные площадки: в будние дни: с 17:00 до 22:00; в выходные и праздничные дни: с 10:00 до 22:00.

Услуги платные: за выход на дорожку для бега или катания на роликах нужно заплатить 100 рублей. Аренда шкафчика обойдется в 50 руб.

Стритбольная площадка вместимостью до 12 человек будет стоить 1 500 руб./час Баскетбольная -3 000 руб./час.

Для ветеранов СВО и многодетных семей - вход на дорожки бесплатный.

Катание на роликовых коньках — только при наличии собственного инвентаря. Прокат не предусмотрен.

Оплата всех услуг осуществляется через автоматизированный терминал у входа в комплекс.

Бронирование по телефонам: +7 (342) 2078851 (доб. 722, 725); +7 (952) 6588077.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru