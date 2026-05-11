НовостиОбщество11 мая 2026 5:20

В пермском ТРК «СемьЯ» начинается обновление общественного пространства

Реконструкцию обещают закончить во второй половине лета
Алена ОВЧИННИКОВА
Ремонтные работы планируется завершить во второй половине лета.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» с середины мая начнется второй этап масштабного обновления общественного пространства. Как сообщается в канале новостей ТРК, работы здесь будут вестись преимущественно в ночное время, чтобы не создавать неудобств для посетителей.

Напомним, первый этап реконструкции прошел здесь в прошлом году и затронул значительную часть первого этажа первой очереди ТРК. В этом году планируется завершить преобразование, которое стало самым крупным проектом по обновлению с момента открытия комплекса.

В ходе работ будет поднят потолок и усилено освещение за счет установки современных светильников. Ремонтные работы планируется завершить во второй половине лета. В дальнейшем руководство ТРК не исключает, что реконструкция затронет и другие зоны комплекса.

