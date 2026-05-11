29 семей представят Прикамье в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

От Прикамья на соревнования приедут 29 семей - это свыше 150 человек. Фото: администрация губернатора Пермского края.

С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе пройдет окружной полуфинал самого массового семейного конкурса страны «Это у нас семейное». Более 1500 участников из 280 семей Приволжского федерального округа соберутся, чтобы побороться за выход в финал.

- От Пермского края на соревнования приедут 29 семей — это свыше 150 человек, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

В рамках полуфинала семьи пройдут интеллектуальные, творческие и спортивные испытания, объединенные темой «Быть семьёй». Победители получат право представлять свой округ в финале, который состоится в июле в Москве. Главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.

Торжественное открытие состоится 11 мая. Далее участников ждут командные испытания, интеллектуальная викторина и встреча с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.

Затем состоится церемония награждения победителей, а финал конкурса пройдет в Москве 8 июля. В День семьи, любви и верности будут объявлены имена победителей 2026 года.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru