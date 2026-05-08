В Прикамье навигация маломерных судов продлится до середины ноября

Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) краевого ГУ МЧС России сообщила о сроках навигационного сезона для маломерных судов. В этом году он начался 25 апреля и продлится до 20 ноября.

ГИМС напоминает судовладельцам о необходимости проверки технического состояния своих маломерных судов, укомплектовании их необходимым имуществом, спасательными средствами и оборудованием. Тем, кто не зарегистрировал судно установленным порядком, требуется подать заявление на оказание госуслуги в любое территориальное подразделение инспекции. Освидетельствование на годность к плаванию требуется проходить не реже одного раза в 5 лет.

«Тем судоводителям, у которых срок действия удостоверения на право управления маломерным судном составляет более 10 лет со дня выдачи необходимо провести его замену», – дополнили в краевой госинспекции.

Государственной регистрации подлежат маломерные суда, длина которых не должна превышать 20 метров, общее количество людей на них не должно превышать 12 человек. К ним также относятся суда массой 200 кг и более.

Не подлежат государственной регистрации шлюпки и другие плавсредства массой до 200 кг и мощностью двигателя в случае установки до 8 киловатт включительно.

При управлении плавсредством, подлежащим госрегистрации, судоводитель обязан иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет, удостоверяющий личность документ. При управлении маломерным судном не подлежащим регистрации – удостоверение личности.

В Перми Центр государственной инспекции по маломерным судам сменил адрес. Ведомство начнет прием по новому адресу 8 мая.

