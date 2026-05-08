Фото: Пермская городская Дума

Накануне Дня Победы председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поздравил ветеранов и тружеников тыла, живущих в Индустриальном районе. Он посетил Леонида Ивановича Голоднова и Марию Фёдоровну Бурылову.

- Ежегодно в День Победы стараюсь встречаться с нашими дорогими ветеранами – теми, чьи отвага и сила духа сделали Победу над врагом неизбежной и поистине великой! Большая честь быть лично знакомым с этими людьми, иметь возможность поговорить с ними и еще раз убедиться, какая колоссальная энергия заложена в душах наших героических предков, – отметил Дмитрий Малютин.

Леонид Иванович Голоднов родился в 1939 году в Ленинграде и пережил тяжелые дни блокады. В 1946 году он переехал в Пермь. Сначала он работал в проектно-конструкторском бюро, затем — в целлюлозно-бумажной промышленности. Леонид Иванович всегда участвовал в общественной жизни предприятия. И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, он принимает активное участие в мероприятиях округа № 6 и всего города.

Мария Фёдоровна Бурылова с начала Великой Отечественной войны трудилась в сельском хозяйстве, заменив мужчин, ушедших на фронт. После Победы Мария Фёдоровна продолжила работать в совхозе «Верхнемуллинский».

За трудовой героизм и вклад в победу над врагом Мария Фёдоровна была удостоена медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Ей присвоен статус «Ветеран труда».