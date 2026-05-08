В Минтербезе Прикамья объяснили, что означают воющие сирены в городе

В Минтербезе Прикамья объяснили, что означают сирены

Во время действия режима «Беспилотная опасность» для предупреждения населения включается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». После звукового оповещения по телевидению, радио и через речевые установки жителям передают дальнейшие инструкции и рекомендации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности региона.

Сирена обычно звучит около трёх минут. Если ситуация требует, сигнал могут запускать повторно несколько раз подряд. Поэтому прекращение звука сирены не говорит о том, что опасность миновала и режим отменён.

Жителям напоминают: при срабатывании локальных систем оповещения необходимо немедленно пройти в укрытие. Подходящими местами считаются подвалы, цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки, а также первые этажи подъездов многоквартирных домов и другие помещения заглубленного типа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru