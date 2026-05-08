Беспилотник атаковал предприятия в Перми

Промышленные объекты в Пермском крае подверглись атаке вражеских дронов. На местах происшествий работают экстренные и оперативные службы. Сотрудников предприятий заранее эвакуировали. По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет. Эту информацию подтвердил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В регионе сохраняется режим «Беспилотной опасности». Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Жителям напоминают: при срабатывании локальных систем оповещения необходимо немедленно пройти в укрытие. Подходящими местами считаются подвалы, цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки, а также первые этажи подъездов многоквартирных домов и другие помещения заглубленного типа.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru