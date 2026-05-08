В Пермском крае силы ПВО отражают атаку беспилотников

В Перми системы противовоздушной обороны продолжают работу по нейтрализации беспилотников. По предварительным данным, один дрон уже удалось уничтожить. На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее утром, около 8:00, в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Так же в столице региона закрыли аэропорт.

