Пермский краевой суд обязал снести незаконную пристройку в Кунгуре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой суд поддержал жителей дома в Кунгуре в споре из-за незаконно построенной двухэтажной пристройки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Конфликт начался после того, как владелец одной из квартир возвел пристрой без необходимых разрешений. Управление градостроительства администрации Кунгурского округа потребовало снести конструкцию до 1 декабря 2024 года, однако собственник этого не сделал. После этого вопрос пришлось решать через суд.

Во время разбирательства выяснилось, что пристройка не только построена без документов, но и создает проблемы для других жильцов. Из-за нее оказался закрыт доступ к крыше и чердаку, а в одной из квартир появились трещины. Кроме того, состояние старого дома 1868 года постройки заметно ухудшилось: в здании появилась сырость и плесень, начали разрушаться стены и крыша. Дом уже имел высокий уровень износа — около 66%, поэтому постройка могла представлять опасность для жильцов.

Кунгурский городской суд обязал владельца квартиры убрать пристройку в течение двух месяцев. Также ему назначили неустойку — по 100 рублей за каждый день просрочки после вступления решения в силу.

Мужчина попытался обжаловать это решение в краевом суде. Он заявил, что строительство начал предыдущий собственник квартиры, а также отметил, что демонтаж может повредить дому.

Однако судебная коллегия оставила решение без изменений. В краевом суде подчеркнули, что реконструкция была проведена без разрешения и без согласия остальных собственников жилья. Апелляцию ответчика суд отклонил.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru