В Пермском крае утром 8 мая ввели режим «Беспилотная опасность»

Сегодня утром, около 8 часов, на территории Пермского края объявили режим. «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Жителям напомнили основные правила безопасности. При сигнале опасности рекомендуется:

- находясь в здании, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт;

- дома укрыться в помещении без окон или в подвале, закрыть окна и шторы, заранее подготовить воду, еду, лекарства, фонарик и документы;

на улице

- как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств;

- внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

Более того, в аэропорту Перми введён план "Ковер", приём и выпуск воздушных судов приостановлен.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru