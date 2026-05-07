НовостиПроисшествия7 мая 2026 17:05

В Перми на места атак БПЛА выехали прокуроры

Устранение последствий атаки беспилотников взяла на контроль краевая прокуратура
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников 7 мая. В результате атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом в Перми.

Жильцы поврежденного многоквартирного дома были эвакуированы, пострадавших нет. В Пермском муниципальном округе после атаки БПЛА повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказана необходимая медицинская помощь.

По поручению прокурора Пермского края Павла Бухтоярова на места атак БПЛА для координации экстренных и оперативных служб выехали прокурор Перми Егор Шмырин и прокурор Пермского района Александр Теплых.

Следственный комитет РФ расследует ранение жителя Перми при атаке БПЛА. От атаки дронов погибли и получили ранения жители еще двух регионов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru