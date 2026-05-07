В Перми отопительный сезон 2025-2026 годов завершится 8 мая

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление об окончании отопительного сезона 2025-2026 годов. Отопление отключат 8 мая.

Окончание отопительного сезона Перми произведут в соответствии федеральным законодательством, правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей подлежит перевести системы теплоснабжения на летний режим работы. Необходимо обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы отопления дошкольных образовательных организаций и медицинских организаций в случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов.

