В Пермском крае временно ограничат телерадиовещание

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 11 по 17 мая. Временно отключат радио- и телепередающие станции трех населенных пунктов Прикамья.

Под краткосрочные отключения попадут:

– 13 мая с 12:00 до 18:00 Бияваш (цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2);

– 13 мая с 12:00 до 18:00 Красновишерск (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);

– 14 мая с 09:00 до 18:00 Чусовой (РТРС-1, РТРС-2, Радио России).

Возможна отмена или перенос части работ на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.

