В Перми после атаки дронов повреждены жилой дом и административное здание Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Перми в результате атаки беспилотников получил повреждения многоквартирный дом. По предварительным данным, погибших нет. На месте продолжают работать сотрудники экстренных и оперативных служб. Жителей дома эвакуировали, им оказывают психологическую помощь.

Кроме того, в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. Пострадал один мужчина — сейчас ему предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Главам территорий поручено как можно быстрее организовать устранение последствий и восстановительные работы на поврежденных объектах.

Информация о произошедшем продолжает уточняться. Жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru