В Перми после атаки дронов повреждены жилой дом и административное здание

В Перми в результате атаки беспилотников получил повреждения многоквартирный дом. По предварительным данным, погибших нет. На месте продолжают работать сотрудники экстренных и оперативных служб. Жителей дома эвакуировали, им оказывают психологическую помощь.
Кроме того, в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. Пострадал один мужчина — сейчас ему предоставляют необходимую медицинскую помощь.
Главам территорий поручено как можно быстрее организовать устранение последствий и восстановительные работы на поврежденных объектах.
Информация о произошедшем продолжает уточняться. Жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения.
