Пермский зоопарк изменит график работы 8 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермский зоопарк предупредил посетителей о временном изменении режима работы. В пятницу, 8 мая, учреждение будет открыто позже обычного из-за технических причин.

В этот день зоопарк примет гостей с 12:00 до 21:00. При этом кассы завершат работу на час раньше — в 20:00.

Уже с 9 мая зоопарк вернётся к стандартному расписанию.

В администрации также уточнили, что акватеррариум продолжит работать без изменений.

Ранее "КП-Пермь" писала, что Пермский зоопарк сообщил радостную новость — у кобылы породы тинкер по кличке Мэгги Мэй появился жеребёнок. Малышку назвали Эйрин.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru