В Перми 20-летний водитель сбил пешехода на улице Сибирской

Фото предоставлено очевидцем

Мы уже сообщали об утреннем ДТП на улице Сибирской 5 мая. Тогда очевидец прислал в редакцию фото с места аварии и добавил, что после столкновения у пострадавшего пошла кровь, и он оставался без движения, даже когда его грузили в карету скорой.

В УМВД по городу Перми рассказали подробности аварии.

- 5 мая около 10.40 по улице Сибирская со стороны улицы 1-я Красноармейская в направлении улицы Швецова двигался автомобиль KIA CERATO, под управлением водителя 2005 г. р., который допустил наезд на пешехода 1974 г.р., переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили КП-Пермь в полиции.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru