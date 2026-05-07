В Прикамье транспортные полицейские задержали школьниц-зацеперов

Фото: пресс-служба транспортной полиции

Сотрудники транспортной полиции Перми нашли и задержали четырех несовершеннолетних девочек, которые катались на грузовом поезде, зацепившись за его внешние конструкции. Инцидент произошел на станции Кочкино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о подростках поступило в линейный отдел МВД на транспорте 14 апреля от машиниста грузового состава. После этого инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку, подключив к работе педагогов и социальных работников ближайших школ.

Вскоре личности участниц опасной поездки были установлены. Как выяснилось, в истории участвовали четыре местные жительницы: трое подростков 2009 года рождения и одна девочка 2013 года рождения.

По данным полиции, именно младшая школьница из Лобаново предложила подругам прокатиться на поезде. Во время беседы с инспекторами она призналась, что уже не впервые занимается зацепингом и иногда уговаривает знакомых присоединиться к таким поездкам.

В итоге на движущийся товарный поезд решились забраться только две девочки — шестиклассница и одна из старших подруг. Еще две школьницы испугались, но остались рядом и снимали происходящее на телефон.

Подростки проехали небольшое расстояние на лестницах грузового состава, а видео позже появилось в закрытом канале мессенджера.

С родителями всех участниц сотрудники полиции провели профилактические беседы и напомнили об опасности подобных развлечений на железной дороге.

На 16-летнюю девушку, которая участвовала в поездке вместе с младшей подругой, составили административный протокол по статье о нарушении правил поведения на транспорте. Матери шестиклассницы также придется отвечать за поступок дочери — в отношении нее оформили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Транспортная полиция Прикамья призвала родителей внимательнее относиться к тому, как дети проводят свободное время, и напомнила, что зацепинг может привести к тяжелым травмам и гибели.

