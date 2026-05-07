Жалобу экс-совладельца «Порта Пермь» рассмотрит краевой суд

В Пермский краевой суд поступило дело бывшего совладельца и главы совета директоров Порт Пермь Чарльз Батлер. Он подал апелляцию на решение суда первой инстанции, который ранее заочно приговорил его к семи годам колонии. Об этом пишет "Ъ-Прикамье".

Батлера признали виновным в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Рассматривать его жалобу будет судебная коллегия под руководством судьи Светлана Черенева.

С вынесенным приговором не согласилась и прокуратура. Представители гособвинения считают наказание слишком мягким. Ведомство просит увеличить срок до девяти лет лишения свободы, а также назначить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура требует удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны и вернуть земельные участки, которые, по версии следствия, были выведены из собственности предприятия, обратно в Порт Пермь.

Следствие считает, что Чарльз Батлер организовал вывод активов компании через передачу имущества подконтрольным лицам без оплаты. По данным обвинения, стоимость утраченных активов превысила один миллиард рублей.

