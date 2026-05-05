С 5 мая по 12 мая зрители смогут посетить тематическую экскурсию «Лирическая хроника боевых действий» (12+), приуроченную к Дню Победы. Для театра с почти вековой историей годы войны стали важным периодом. Какой была жизнь актёров в ту эпоху? Каким сотрудникам театра пришлось держать в руках не бутафорское, а реальное оружие? Как опыт Великой Отечественной войны осмысляется в спектаклях архивного и текущего репертуара? На все эти и многие другие вопросы ответит актриса ТТ Ольга Пудова во время интересного, наполненного уважением к истории страны и театра путешествия по закулисью.

Гости узнают, как коллектив пермской драмы жил и творил в военные годы, посетят театральные цеха, увидят тематические экспозиции – реквизит и костюмы к спектаклям о войне, а также мемориальную табличку с именами 14 сотрудников театра, которые погибли в годы Великой Отечественной войны на фронте. Сбор группы – в фойе «Сцены-Молот» (с ул. Ленина). Продолжительность экскурсии «Лирическая хроника боевых действий» – 60 минут. Расписание и билеты на сайте ТТ.

Специально к Дню Победы студенты совместного курса Театра-Театра и московского Института современного искусства под руководством педагогов подготовили театрализованную читку поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин» – одного из самых известных и сразу «ушедших в народ» произведений о героизме простого русского человека на войне. 8-11 мая на «Сцене-Молот» состоится пять показов «Тёркин. Живой» (12+).

«Сцена-Молот» в эти дни превратится в редакцию газеты «На страже Родины», где Александр Твардовский во время Советско-финской войны работал военный корреспондентом и где родился образ будущего героя – Василия Тёркина. В исполнении студентов курса ТТ со сцены прозвучат самые известные главы поэмы «Василий Тёркин», а также фрагменты бережно собранных документальных источников: дневников, писем, телеграмм и воспоминаний Александра Твардовского и его жены Марии Илларионовны, которую критики называли «вторым крылом совести» Твардовского.

Эти материалы позволят зрителям узнать больше не только о Тёркине – главном герое «книги про бойца», строки которой стали крылатыми, – но и об авторе поэмы, о жизни страны в годы войны и о русском характере. В живом исполнении студентов «Артист музыкального театра» прозвучат вокальные и инструментальные композиции военных лет.

Постановочная команда читки «Тёркин. Живой» – режиссёр-постановщик Андрей Максимов, педагог по речи Ирина Максимова, педагог по вокалу Евгения Прозорова. Исполнители – студенты 2 курса ТТ и ИСИ Никита Доронин, Матвей Иванов, Гавриил Имеров, Ярослав Логунов, Андрей Морозов, Владимир Нечаев, Софья Падучева. Продолжительность читки – 1 час 20 минут без антракта. Билеты на сайте ТТ. Больше 250 билетов Театр-Театр передаст в знак благодарности участникам и ветеранам СВО, ветеранам труда и почётным работникам пермских предприятий.

