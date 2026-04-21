Розничный бизнес в 2026 году выходит в плюс

ВТБ строит новую модель работы с розничными клиентами, ориентированную на решение их ежедневных задач в одном приложении. Новый подход позволит клиентам получать дополнительные преференции за активность в банке. За счет новой стратегии и открытых партнерств розница ВТБ в этом году выходит в плюс. Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента – председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

«Для клиента очень важно удовлетворять потребности, которые у него возникают каждый день. Преференция – это значит, что чем больше ты делаешь операций с банком, чем больше хранишь средств, тем лучше получаешь ставки по депозитам, накопительным счетам, кредитам или кредитным картам, больше получаешь скидок на конкретные товары и услуги, которые нужны именно тебе, а не твоему другу», – подчеркнула Ольга Скоробогатова.

ВТБ выбрал список ключевых партнеров, исходя из того, что нужно человеку, чем он пользуется каждый день.

«Это продукты питания, товары, аптеки, косметика, цифровые сервисы, онлайн-кинотеатры, путешествия, авто. Составив такой перечень глазами клиентов, мы в этом году запускаем несколько партнерств», – отметила Ольга Скоробогатова.

Среди них – «Яндекс.Маркет», при покупках по карте ВТБ там уже можно получить скидку до 50%. В ближайшее время будут запущены партнерства с «Озон», Lamoda и «ЛУКОЙЛом».

«В мае запустим суперпроект с крупнейшим ретейлером, который представлен практически в любом регионе, в любом месте. Рассчитываем, что он будет уникальным для рынка и потребителя», – добавила она.