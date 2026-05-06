В акватории Камского водохранилища вступил запрет на рыбалку

Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Волго-Камского ТУ Росрыболовства напомнил о вступивших ограничениях на любительское рыболовство. Ограничения действуют в период весеннего нереста на всех реках, озерах, прудах с 15 апреля по 15 июня.

В акватории Камского водохранилища и его заливах ограничения действуют с 5 мая по 15 июня, Воткинском водохранилище – с 1 мая по 10 июня. Нерестовые участки размещены на сайте ведомства в разделе «Правила рыболовства и памятка рыболова-любителя». На прочих участках водоемов разрешен лов рыбы только с берега одной поплавочной или донной удочкой с количеством крючков не более двух на одного рыбака.

Нарушение правил рыболовства влечет административную и уголовную ответственности. В случае вылова рыбы в нерестовый запрет с лодки спиннингом штраф составит 2-5 тыс. руб. Уголовная ответственность наступит при ловле рыбы сетями или иными орудиями лова и влечет штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. либо обязательные работы до 480 часов и лишение свободы от двух до пяти лет.

Всю выловленную при совершении нарушения рыбу изымут. За каждый экземпляр предъявят иск: за 1 экземпляр судака – 6 610 руб.; жереха, сома и щуки – по 1 850 руб.; леща, налима, чехони, линя, язя, густеры и синца – по 1 000 руб.; плотвы, карася и окуня – по 500 руб.; прочих видов рыб – по 200 руб.

