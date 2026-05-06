В Краснокамске установили мемориальную доску первому директору музыкальной школы

Фото: Администрация Краснокамского муниципального округа

В Краснокамске на здании Детской музыкальной школы открыли мемориальную доску в честь первого директора Александра Бударина. Он возглавлял образовательное учреждение с 1949 по 1976 годы.

Александр Евстафьевич стоял у истоков создания школы, вложил много сил и энергии в ее становление и развитие. Он не только руководил образовательным процессом, но и лично преподавал, вдохновляя учеников на творческие свершения.

Его усилиями музыкальная школа стала кузницей талантов, а ученики и выпускники прославляют родной город своими достижениями в музыкальной сфере. Два года назад выпускник школы Данила Шилов стал первой виолончелью легендарного оркестра под управлением Юрия Башмета. В том же году Пермский театр оперы и балета объявил о начале сотрудничества с выпускницей «музыкалки», меццо-сопрано Верой Кравчук.

Александр Бударин родился в 1922 году. В 1949 году первыми учениками возглавляемой им музыкальной школы стали 13 ребят. За прошедшие годы через нее прошли около 3 тыс. юных музыкантов. Ушел из жизни Александр Евстафьевич в 1979 году.

«Установка мемориальной доски – это не только увековечивание памяти выдающегося педагога, но и напоминание о важности сохранения и развития традиций музыкального образования, заложенных Александром Евстафьевичем Будариным 77 лет назад», – отметили в администрации Краснокамского округа.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru