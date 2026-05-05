В Пермском крае сообщили о гибели участника СВО Александра Баззаева

Фото: Администрация Гайнского муниципального округа

Жители поселка Сейва Гайнского округа 5 мая простились с пог7ибшим в зоне проведения СВО земляком. В районе населенного пункта Филия Днепропетровской области 5 сентября 2025 года погиб Баззаев Александр Сергеевич.

Александр Баззаев родился 19 августа 1977 года. В зоне специальной военной операции проходил службу механиком-водителем отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Администрация и глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего защитника Отечества.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru