В Перми антисанитария стала причиной временного закрытия кафе «Айва»

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Индустриальный район суд Перми рассмотрел поступившие материалы краевого Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя. Надзорное ведомство проверило его деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе «Айва».

В ходе обследования точки общепита на ул. Стахановской, 40 выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Обработка овощей, яиц, мяса, куры осуществлялась в единственной моечной ванне, там же сотрудники кафе мыли руки. Все эти продукты, включая тесто, готовили на одном производственном столе в горячем цехе. Внутри помещения, на полу, холодильнике и другом оборудовании, лежал слой грязи и жира.

«Общую картину дополнило отсутствие ежедневного осмотра работников на предмет выявления у них гнойничковых заболеваний кожи, признаков инфекции», – было озвучено в ходе судебного разбирательства.

Выявленные нарушения в своей совокупности представляли реальную угрозы для жизни и здоровья посетителей, возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Действия индивидуального предпринимателя суд квалифицировал как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Владельцу кафе назначил наказание в виде административного приостановления деятельности точки общепита на 30 суток. Постановление не вступило в законную силу, но подлежит немедленному исполнению.

