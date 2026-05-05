Праздничную подсветку телебашни в Перми включат дважды до конца недели

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Праздничная подсветка до конца недели украсит главную телебашню Прикамья дважды. Яркие салюты и цвета георгиевской ленты будут видны из многих районов Перми.

Специальную праздничную архитектурно-художественную подсветку включат 7 и 9 мая, в День Радио и День Победы, с 21:00 до 24:00. В эти дни спецэффекты украсят башни и мачты РТРС по всей стране.

В Перми 9 мая с пляжа у Коммунального моста также планируют запустить семиминутный фейерверк. В случае отсутствия ограничений его проведут с 23:00. Одно из главных мероприятий Дня Победы акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru