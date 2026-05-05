Жительница Перми помогла жениху-аферисту кредитом на 500 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жениха-афериста с сайта знакомств. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

В апреле 2021 года махинатор разместил на сайте романтических знакомств анкету с ложными данными о себе и намерении сердечных отношений с женщинами. Через несколько дней он познакомился с жительницей Перми. Он сообщил женщине о наличии у него в собственности трех квартир, частного дома, автомобиля «Мерседес», а также о планах по развитию в городе строительного бизнеса.

На первом свидании «жених» узнал о наличии у новой знакомой автомобиля «Митсубиси Лансер» 2008 года выпуска. Он предложил даме сердца продать старый автомобиль и купить новый за 3,5 млн руб. Часть затрат мужчина был готов возместить, на остаток аферист предложил взять кредит в сумме 500 тыс. руб.

План устроил возлюбленную. Она оформила кредит и передала мужчине недостающую сумму во время тест-драйва автомобиля. Воспользовавшись ее отсутствием, он скрылся с полученными деньгами.

Обманутая женщина обратилась в суд. Против жениха-афериста возбудили уголовное дело. В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы. В пользу потерпевшей взыскано 500 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга в отношении фигуранта недавнего процесса рассматривается еще одно уголовное дело. Потерпевшими от аналогичной мошеннической схемы признаны еще более 30 женщин.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru