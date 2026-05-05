Ресторан «ПРОЕКТРЫБЫ» в Перми переезжает и открывается по новому адресу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 7 мая пермский ресторан «ПРОЕКТРЫБЫ» начнет работу на новом месте — на улице Сибирской, 52. В первые дни заведение будет функционировать в техническом режиме, принимая гостей с 9:00 до 22:00.

О планах переезда с улицы Пермской стало известно еще в декабре прошлого года. Новый интерьер разработала дизайнер Ника Лебедева. В обновленном пространстве появится веранда, а также увеличится количество посадочных мест.

Ранее "КП-Пермь" писала, что в этом году ресторан "ПроектРыбы" попал в лонг-лист международной премии WhereToEat среди заведений Перми.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru