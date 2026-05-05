В Перми с 6 мая изменят схему движения трамваев

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

Городской департамент транспорта провел анализ пассажиропотока в центре Перми и обращений пассажиров. Ведомство приняло решение об улучшении транспортной доступности эспланады на улицах Петропавловской и Ленина.

С 6 мая трамвайный маршрут №12 временно перенаправят до остановки «Станция Пермь-2». Это обеспечит транспортную доступность центра города для жителей Индустриального района.

Для проезда на ул. Горького в Разгуляй и по бул. Гагарина пассажирам рекомендуют пользоваться маршрутам №7 и №11. Их работу усилят дополнительные трамваи.

В Перми 25 апреля дорожные строители приступили к реконструкции трамвайных путей на участке от ул. Борчанинова до ул. Горького. На время проведения строительно-монтажных работ на ул. Петропавловской от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева введут ременное ограничение движения транспорта.

