Жена пермского бегуна Никитина поздравила его с рекордом России

Фото: пресс-служба Минспорта Пермского края

Владимир Никитин из Перми установил новый рекорд России и стал 33-кратным чемпионом страны, а его супруга эмоционально отреагировала на достижение мужа в своём телеграм-канале.

Соревнования прошли в Казани с 1 по 3 мая в рамках марафона. Никитин пробежал дистанцию 42,2 километра за 2 часа 8 минут 7 секунд и теперь является обладателем всех национальных рекордов в своей дисциплине.

После финиша спортсмена жена опубликовала тёплое поздравление, в котором поделилась своими эмоциями. Она рассказала, что в первую очередь почувствовала облегчение, зная, сколько труда стоило это достижение. Затем пришли гордость за силу характера мужа и радость от его победы. По её словам, эта победа стала важным этапом, а вместе с успехом супруга она чувствует и собственную победу.

«3 мая 2026 года мой любимый человек одержал заслуженную победу… Когда он побеждает, побеждаю и я», — написала она.

Ранее "КП-Пермь" писала, что на следующий день после установления рекорда кроссовки пермяка продали за один миллион рублей.

