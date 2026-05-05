В Пермском крае машиниста посадили на 2 года за крупную незаконную вырубку леса

Березниковский городской суд вынес приговор жителю Чердынского округа, который работал в сфере лесозаготовки. Его признали виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Как установил суд, мужчина, выполняя служебные обязанности, вышел за пределы выделенного участка лесозаготовки. Он сделал это, чтобы быстрее завершить работу по заготовке древесины.

В результате таких действий государственному лесному фонду был нанесён ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание — 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельностью в течение 1 года.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск: с осуждённого взыскали сумму причинённого ущерба в пользу бюджета муниципального образования.

