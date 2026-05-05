Активы обанкротившегося агропредприятия в Прикамье оценили в 125 млн рублей

Имущество компании «Великоленское», признанной банкротом, получило рыночную оценку в размере 125,3 млн рублей. Эти данные опубликованы в экспертном заключении, передает "Ъ-Прикамье".

В расчет вошел весь имущественный комплекс предприятия: земельные участки, здания и сооружения, техника, оборудование, сырье и готовая продукция, а также права требования и текущие обязательства, возникшие после начала процедуры банкротства.

При этом, согласно бухгалтерской отчетности на конец 2025 года, балансовая стоимость активов компании составляла 89,1 млн рублей.

Ранее предприятие занималось производством молочной, мясной и зерновой продукции, а также развивало агротуристический проект «Степаново городище». Владельцами компании являются Михаил Трушников и организация «Инвестиции и консалтинг».

По информации издания, решение о признании предприятия несостоятельным было принято арбитражным судом Пермского края в феврале 2024 года. Тогда же было открыто конкурсное производство сроком на полгода, а задолженность перед кредиторами оценивалась в 34,3 млн рублей. Уже в начале 2025 года имущественный комплекс выставили на продажу по той же начальной цене.

