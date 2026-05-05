В Перми ночью 5 мая объявляли режим ракетной опасности Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 мая в Пермском крае снова был введён режим «Ракетная опасность». Сообщение от экстренных служб жители получили около 2:40 ночи.

Одновременно в аэропорту «Большое Савино» временно ограничили приём и отправку рейсов.

Примерно через два часа все ограничения сняли, а режим опасности отменили. Информации о каких-либо происшествиях в регионе не поступало.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru