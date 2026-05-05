В Перми на остановках начали устанавливать антенны

Жители Перми заметили антенны на так называемых «умных» остановках и задались вопросом, для чего они нужны. Как пояснили специалисты, оборудование устанавливают для обеспечения стабильной связи и работы павильонов.

Сейчас остановки подключаются к интернету двумя способами: через мобильную сеть или с помощью радиоканала — именно для этого и используются антенны.

Власти города планируют постепенно перевести все павильоны на передачу данных по радиоканалу. Это позволит сохранить их работу даже при перебоях мобильной связи. Установка необходимого оборудования уже идет.

