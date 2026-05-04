В Перми планируют новую застройку у экстрим-парка

В Перми рассматривают два варианта развития территории рядом с экстрим-парком — участок расположен между улицами Екатерининской и Плеханова. Общая площадь будущего жилья может составить около 52 тысяч квадратных метров. Об этом пишет "Business Class".

По словам главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной, проект должен изменить внешний облик въезда в центр города и стать своеобразной «визитной карточкой» этой части Перми.

Обе концепции учитывают особенности долины реки Данилихи. Здесь планируют обустроить парк, который будет отделять железную дорогу от жилых домов, а также создать общественное пространство с прогулочными зонами, зелеными насаждениями и местами для отдыха. Кроме того, предусмотрен сквер с площадкой для выгула собак.

На участке площадью 3,8 гектара собираются улучшить пешеходную и транспортную доступность. Улица Грузинская может превратиться в прогулочную зону с элементами коммерческой инфраструктуры — там планируют открыть кафе, магазины и другие объекты.

Также рассматриваются разные варианты организации парковок: от многоуровневых стоянок до встроенных решений в жилых комплексах.