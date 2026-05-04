Кроссовки атлета из Перми Владимира Никитина продали на аукционе за 1 млн рублей

На благотворительном аукционе в рамках Казанского марафона за один миллион рублей были проданы кроссовки легкоатлета из Перми Владимира Никитина. Именно в этой паре обуви спортсмен установил новый рекорд России на марафонской дистанции 42,2 км.

Как сообщили в министерстве спорта Пермского края, вырученные средства направят на развитие спортивной школы, где начинал тренироваться Никитин. Сам спортсмен родом из села Пешнигорт Кудымкарского округа.

Ранее "КП-Пермь" писала, что рекорд Владимира стал первым в России, установленным на отечественной трассе. Сейчас спортсмен является обладателем национальных рекордов на всех дистанциях, начиная с 5000 метров.