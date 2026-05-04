В Индустриальном, Дзержинском и Кировском районах Перми пройдут температурные испытания тепловых сетей

4-5 мая энергетики «Т Плюс» проведут испытания тепловых сетей на максимальную температуру в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-9 — Индустриальном и Дзержинском районах Перми. 5-6 мая аналогичные испытания пройдут на трубопроводах в Кировском районе краевой столицы — в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14.

В ночь перед основным днём проведения испытаний происходит плавный подъём температуры в трубопроводах до 100 градусов. Утром все социальные объекты, которые находятся в зоне работ — детские сады, школы, больницы и другие — должны отключиться от системы теплоснабжения. После этого температура горячей воды в трубах постепенно увеличивается до 125 градусов. Такой нагрев держится ориентировочно с 10:00 до 13:00. По плану испытаний до 16:00 производится снижение температуры.

Температурные испытания — это традиционная проверка трубопроводов на прочность. Они проводятся в отопительный сезон, но в период потепления, чтобы избежать дискомфорта для жителей в случае, если на трубах произойдёт порыв. Испытания высокими температурами помогают найти «слабые места» системы теплоснабжения и устранить дефекты, которые могут возникнуть из-за сильного нагрева. Это позволит надёжно обеспечить жителей теплом даже в самые сильные морозы, когда температуру в трубах необходимо поднимать до самых высоких значений. Информация о проведении испытаний заранее направляется в администрации районов и организации, управляющие жилым фондом.

В период проведения испытаний старайтесь избегать прохождения и проезда люков тепловых камер и мест, где от земли идет пар. Не ставьте машины над крышками люков и под надземными трубами. Не проезжайте на автомобилях через парящие лужи — под ними может быть промоина с кипятком. Объясните детям, что нельзя трогать горячие батареи, чтобы не обжечься.

