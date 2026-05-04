В Пермском крае начал работу центр промышленного туризма

В Прикамье появился первый визит-центр, посвящённый промышленному туризму. Он открылся 4 мая 2026 года на базе учебного центра «Становление», расположенного на улице Парковой. Эта площадка известна подготовкой специалистов для промышленной сферы.

Новый центр станет отправной точкой для организации экскурсий на предприятия региона. Посетить их смогут не только студенты в рамках профориентации, но и туристы, представители бизнеса и все, кто интересуется промышленной историей и современностью края.

Гости также смогут узнать, как Пермь развивалась от заводского поселения до крупного индустриального центра страны.

Как отметил министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин, регион уже входит в десятку лидеров по развитию промышленного туризма. Сейчас экскурсии проводятся более чем на 100 предприятиях, а интерес к таким поездкам ежегодно растёт. По его словам, новый центр объединит информацию о промышленности и поможет наладить взаимодействие между заводами и туристической отраслью.

Открытие сопровождалось тематическим представлением «Промышленная одиссея: Код Перми». Участники в интерактивной форме познакомились с историей промышленности региона, ключевыми этапами её развития и основными маршрутами.

Центр не только рассказывает о промышленности, но и способствует повышению интереса к инженерным и рабочим профессиям. В церемонии открытия приняли участие представители власти, образовательных организаций, предприятий и туристической отрасли.

Площадка расположена в исторической части Перми — в районе Разгуляя, рядом с долиной реки Егошихи. Здесь посетители смогут выбрать экскурсии по городу и краю. В будущем планируется открыть сувенирную лавку, выставку продукции местных предприятий и проводить мастер-классы на промышленном оборудовании.

